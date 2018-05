Verso Juve-Milan, sarà anche una sfida privata Bonucci vs Benatia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Benatia vs Bonucci. La sfida privata dei centrali elettrici tra orgoglio, litigi e sgabelli pericolosi", scrive quest'oggi il Corriere della Sera per parlare della sfida nella sfida fra il centrale marocchino ed il capitano del Milan. Proprio Bonucci decise in estate di cambiare maglia dopo i litigi della stagione precedente con Allegri. L'ex Bayern invece è reduce dalle panchine post Bernabeu e post Napoli, ma questa sera dovrebbe essere in campo per sfidare il suo predecessore.