Verso Juve-Milan, Tassotti: "Gattuso speciale, Max sa cambiare"

© foto di Antonio Vitiello

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Mauro Tassotti in vista della gara di questa sera. L'attuale vice del ct ucraino Shevchenko è stato il vice di Allegri e ha allenato Gattuso da calciatore: "Gattuso è speciale, non è soltanto grinta. Allegri sa scherzare e cambiare in corsa", il suo pensiero alla rosea. Quindi, un giudizio sul risultato finale: "La Juve ha più qualità, ma il Milan non parte di certo battuto".