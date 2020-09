Verso Juventus-Napoli, Dybala sgomma ai box: è ballottaggio con Morata in attacco

vedi letture

La Juventus ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione in vista del big match in programma domenica sera contro il Napoli, Covid permettendo. Contro la capolista guidata dall’amico Gattuso - sottolinea il Corriere dello Sport - un cambio sicuro ci sarà per la squalifica di Rabiot. E poi c’è Kulusevski: il talento svedese è apparso un po’ frenato da esterno a tutta fascia. Potrebbe tornare accanto a Ronaldo come seconda punta oppure potrebbe essere provato da trequartista alle spalle di due punte. Nel caso potrebbe prendere il posto di Ramsey. In attacco con Kulusevski trequartista potrebbe esserci spazio per un’altra punta al fianco di CR7. Conferma per Morata, deludente al debutto, o spazio a Dybala, pronto dopo l’infortunio.