Verso Juventus-Spal, tutte le ipotesi per l'attacco bianconero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stasera contro la Spal - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Pjanic ci sarà dall’inizio con la maglia della Juventus e intorno vedrà qualche faccia nuova. Allegri ha ufficializzato Perin titolare e ha detto che Matuidi, a meno di sorprese clamorose, comincerà in panchina per rifiatare. I terzini dovrebbero essere De Sciglio e Alex Sandro, con Cuadrado, Mandzukic e Ronaldo sicuri. Al centro della difesa, assieme a Bonucci è atteso Rugani, con Chiellini in panchina. In attacco sicuri Mandzukic e Ronaldo, con due tra Cuadrado, Douglas Costa e Cancelo, di cui Allegri ha addirittura parlato come possibile mezzala. Il classico 4-3-3 potrebbe quindi diventare, regolarmente o in alcuni momenti, un 4-4-2, con giocatori in grado di giocare su due fasce.