Verso la Coppa Italia: per Milan-Juventus attesi quasi 70 mila spettatori

Per il match di domani sera tra Milan e Juventus, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, a San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, sono infatti attesi quasi 70 mila spettatori per la sfida tra rossoneri e bianconeri.