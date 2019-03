© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Massimo Oddo ha parlato del derby di domenica: "L’unica certezza è il 4-3-3 rossonero, l’Inter dopo il caso Icardi non è semplice da interpretare. Milan-Inter è una grandissima partita, ma nell’immaginario del tifoso rossonero non è molto diversa da Milan-Juve. Roma-Lazio, invece, è una religione, lascia strascichi in caso di sconfitta anche per un girone intero. Non c’è paragone. Se mi aspettavo il Milan davanti all’Inter? Nessuno l’avrebbe immaginato. Ma Gattuso ha dato un’identità alla squadra e ha fatto crescere giocatori oggi fondamentali come Donnarumma, Romagnoli e Calabria".