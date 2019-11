© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Oltre a Mateo Musacchio, per il quale c’è da capire l’entità del suo infortunio, ci sono altri due difensori che vengono monitorati dallo staff medico del Milan. Il primo è Ricardo Rodriguez, che è in miglioramento e dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana. Il secondo, invece, è Mattia Caldara. Il centrale ha giocato nell’amichevole contro l’Under 18 - sottolinea milannews.it - che gli è servita per mettere ulteriori minuti nelle gambe, ma sulla sua convocazione sarà decisiva la rifinitura di domani, in base alla quale Pioli sceglierà se portarlo in panchina o meno.