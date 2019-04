© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rossoneri a Milanello questa mattina, mercoledì 17 aprile, per il secondo allenamento in preparazione della trasferta di Parma dove il Milan affronterà i padroni di casa sabato 20 aprile alle 12.30. Squadra in campo alle 11.00 sul centrale di Milanello, dove ha iniziato l'allenamento odierno con una prima fase dedicata al riscaldamento eseguito con una serie di torelli fatti nella porzione di campo alle spalle della porta. Il lavoro dei rossoneri è proseguito con alcune esercitazioni tecnico-atletiche fatte da una serie di allunghi sui 50 metri con conduzione della palla. Al termine la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo ha svolto un'esercitazione tattica sulla fase difensiva; il secondo ha lavorato sui movimenti offensivi con l'ausilio delle sagome. Partitella tattica prima di rientrare negli spogliatoi. Il programma di domani, giovedì 18 aprile, prevede ancora un solo allenamento al mattino. Lucas Paquetà potrebbe tornare in campo, dall'inizio, già sabato contro il Parma al Tardini. Gattuso sceglierà nei prossimi due allenamenti se ributtarlo o meno nella mischia già da sabato o se, invece, portarlo in panchina e inserirlo a gara in corso.