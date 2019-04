Verso Napoli-Atalanta, dubbio Insigne in attacco per Ancelotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un dubbio per Carlo Ancelotti: secondo quanto riferito da Il Mattino, è infatti ballottaggio tra Lorenzo Insigne e Dries Mertens, per quanto riguarda il partner d'attacco da affiancare ad Arek Milik domani contro l'Atalanta. A destra dovrebbe agire Verdi, Malcuit e Mario Rui favoriti su Hysaj e Ghoulam per le fasce difensive.