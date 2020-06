Verso Napoli-Inter, Conte lancerà Eriksen sulla trequarti: Mertens e Fabian ok

Prove di formazione anche per Gattuso e Conte in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma per sabato prossimo. Fabian e Mertens dovrebbero esserci anche se non al top, mentre i nerazzurri sono pronti a lanciare Eriksen dal primo minuto.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.