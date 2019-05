Verso Roma-Juve, ultimi applausi per Ranieri: in 50mila all'Olimpico

© foto di Antonio Vitiello

Sarà record assoluto, ovviamente per la stagione in corso. Ma di questi tempi in casa giallorossa è già tanta roba, considerando l’umore dei tifosi della Roma e i risultati della squadra. Domani sera, quindi, contro la Juventus ci sarà un Olimpico elettrizzante, con oltre 50mila persone a spingere la Roma verso una speranza, quella che si chiama ancora Champions League.

E se oggi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - dovessero anche arrivare notizie interessanti da Reggio Emilia (Atalanta-Genoa) o Firenze (Fiorentina-Milan), allora è probabile aspettarsi che quei 50mila lì diventino pure molti di più. Insomma, se Roma-Juventus dovesse diventare davvero fondamentale per i giallorossi in vista della Champions, la gente romanista si stringerebbe ancora di più intorno alla squadra. E magari si arriverebbe anche a 55mila persone. Considerando che il record stagionale è 47.600, relativo al derby d’andata, chissà che questo pienone non sia di buon auspicio.