Verso Tokyo 2020. Il Cio in contatto con le Federazioni: tutti i dubbi sulle Olimpiadi

Fra oggi e domani, racconta il Corriere della Sera, il presidente del Cio Thomas Bach avrà delle conference call con le Federazioni internazionali, i comitati olimpici nazionali e i sindacalisti degli atleti delle varie discipline. E la domanda ricorrente, ovviamente, sarà sempre la stessa: le Olimpiadi si faranno oppure no? Quando il Cio deciderà in merito? Entro la metà di aprile, si legge, i vari dirigenti vorrebbero delle risposte precise, mentre lo stesso Cio ha intenzione di prendere tempo almeno fino a metà maggio, quando verosimilmente si avrà uno scenario più definito e definibile della situazione Coronavirus e soprattutto quando saranno stati analizzati i contratti con sponsor, broadcaster e governo giapponese (parti interessate che rischiano una ricaduta economica importante). In ballo, poi, ci sono le qualificazioni ancora aperte e oggi sospese. Anche su questo, il Cio, dovrà prendere una decisione in tempi rapidi.