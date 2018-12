Verso Torino-Juventus: dubbio Iago Falque, ora è Zaza il favorito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dubbio Iago Falque per Mazzarri in vista del derby della Mole di stasera, con lo spagnolo uscito da San Siro con un affaticamento muscolare alla coscia destra. Le sue condizioni rimangono da valutare durante l’ultima rifinitura: l’ex bianconero Simone Zaza dovrebbe essere il sostituto designato in caso di forfait dell'altro ex juventino e in questo momento sembra il favorito per affiancare Belotti nell'attacco granata.