Verso Torino-Juventus: tocca a Emre Can. In difesa dubbio Rugani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stasera toccherà a Emre Can dal primo minuto, accanto a Pjanic e Matuidi: la Juve vuole il riscatto dopo la bruciante ma ininfluente sconfitta in Champions e senza Cancelo e Cuadrado, le alternative non sono poi molte. In porta ci sarà Perin, ancora incerta invece la scelta del compagno di Chiellini al centro della difesa: è ballottaggio tra Bonucci e Rugani. Davanti, spazio a Dybala alle spalle di Mandzukic e Ronaldo, stando al Corriere dello Sport di oggi.