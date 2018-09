Via alla Champions, 30 grandi ex alla Gazzetta dicono Juve o City

© foto di Imago/Image Sport

Sondaggio Champions League per La Gazzetta dello Sport con tanti grandi ex calciatori e allenatori. Le due favorite, sui trenta votanti, sono la coppia Juventus-Manchester City con 9 preferenze. Poi la Juventus da sola, con 6, poi il City con 4. Juventus o Barcellona è a quota 3, praticamente nessun voto per il Real Madrid di Lopetegui.