Via campagna 'allenatore alleato salute'

A Bruxelles firmato accordo tra Insieme contro il Cancro e Aefca

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Parte una nuova alleanza antitumori tra la Fondazione Insieme contro il Cancro e l'Associazione Europea degli allenatori di calcio (Aefca). Le due organizzazioni promuoveranno nei prossimi due anni, in tutto il Vecchio Continente, il progetto 'Allenatore Alleato di Salute', l'iniziativa già avviata da oltre tre anni in Italia che vuole insegnare ai tecnici dello sport più popolare e diffuso del mondo come educare i più giovani ai corretti stili di vita. Per questo sono stati impostati dei corsi specifici per i coach in collaborazione con l'Assoallenatori (Aiac) e la Figc. L'accordo è stato siglato al Parlamento europeo ed è stato controfirmato dal presidente Antonio Tajani. "Quattro casi di tumore su dieci sono prevenibili adottando stili di vita sani - ha spiegato Francesco Cognetti, Presidente di 'Insieme contro il Cancro' - I giovanissimi europei hanno davvero bisogno di essere educati alla salute. Il 25% degli under 19 del Continente non fa mai attività fisica".