Via obbligo pareggio bilancio club. Di Cintio: "Occhio a passi indietro"

L'Avvocato esperto di diritto sportivo: "Ora servono studi specifici su una materia così delicata"

Il calcio italiano cambia. E lo fa in maniera sostanziale. Con il Comunicato Ufficiale del 16 dicembre, la FIGC ha infatti eliminato dai requisiti richiesti per essere ammessi al Campionato di Serie A l’obbligo del pareggio di bilancio, che nelle scorse due stagioni sportive ha rappresentato il primo dei requisiti indispensabili per ottenere la licenza. Un chiaro cambio di rotta, come spiegato dall'Avvocato Esperto di Diritto Sportivo Cesare Di Cintio, su ItaliaOggi: "Si tratta di uno snodo cruciale. Ad oggi è prematuro abbozzare dei giudizi sulla bontà e sull'efficacia della modifica. Ma è ovvio che con l’eliminazione dai requisiti dell’obbligo di pareggio di bilancio dalla stagione 2020/2021 lo scenario muti radicalmente. Occorrerà verificare in futuro in che modo debba essere interpretata la modifica. Perché senza l’obbligo del pareggio di bilancio il rischio è che si facciano dei passi indietro rispetto al passato. E’ chiaro che l’eliminazione di questa norma, dal mio punto di vista, dovrà comportare successivamente uno studio più definito di una materia così delicata, onde evitare di incorrere in situazioni di difficile gestione".