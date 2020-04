Viaggi di lavoro in Italia? Tempi e modalità: possibili solo per comprovate esigenze lavorative

vedi letture

Nell'ultimo Dpcm, il Governo ha dato anche ampio spazio al tema degli spostamenti. Confermate le limitazioni presenti già in precedenza: ci si può spostare solo per motivi di salute, di lavoro o di necessità. E chi rientra in Italia, deve osservare 14 giorni di quarantena obbligatoria.

Nell'Articolo 5 dedicato ai 'Transiti e soggiorni di breve durata in Italia' viene poi specificato che questi sono possibili: "Esclusivamente per comprovate esigenze

lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore". Per farlo, oltre a dimostrare le comprovate esigenze lavorative, bisognerà.

1 - Fornire l'indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti.

2 - Fornire il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Questi dati devono essere comunicati al vettore all’atto dell’imbarco, aereo, nave o treno che siano.