© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Insignito del premio “MasterSport Award 2020” in qualità di “protagonista nello Sport e nel Sociale 2019”, Gianluca Vialli ha fatto il punto sul suo ruolo di capo delegazione della Nazionale Italiana: "Il mio campionato procede bene, sono felice di lavorare per la Federazione e al fianco del c.t. Roberto Mancini. In vista degli Europei, faremo il massimo per rendere orgogliosa l’Italia intera. Il calcio è un business che vende emozioni e ricordi. Le società devono essere delle piattaforme di sviluppo sociale, devono avere cura di tutto quello che ruota attorno a loro. Questo master è fondamentale perché, nello sport di oggi, serve tanta formazione", le parole riportate da Telenord.