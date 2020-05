Vialli e la lotta contro il tumore: "Ora sto bene, ma ho paura che possa tornare"

L'ex attaccante della Sampdoria e della Juventus Gianluca Vialli in un'intervista al Times ha parlato della sua lotta contro il tumore al pancreas e della paura che questo possa tornare da un momento all'altro: “Fisicamente sto bene e sto riacquistando i muscoli, ma sono ancora molto spaventato e preoccupato tanto che ogni volta che mi sveglio o vado a letto con qualche malessere penso subito che il tumore sia tornato. Credo che ci vorrà molto tempo prima di riuscire a sbarazzarmi di questa sensazione. - continua Vialli – In questa situazione si è fragili perché non puoi mai sapere di aver sconfitto la malattia fino a quando non passano diversi anni senza problemi. La mia famiglia mi ha aiutato a superare questo periodo, con le mie figlie ho riso e cercato il lato divertente della cosa, ma c'erano giorni in cui mi chiudevo in bagno per non farmi vedere piangere”.