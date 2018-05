Vialli: "Milinkovic 100 milioni? Resto perplesso da certi meccanismi"

Colpo di mercato per la Carrarese. Vicinissimo Massimo Maccarone. L’attaccante dopo l’esperienza con il Brisbane Roar è pronto a ritornare in Italia. La Carrarese lo aspetta, affare ai dettagli. Maccarone riabbraccia l’Italia. Il dg Berti - nella foto di TMW con il suo nuovo colpo...

100 milioni per Milinkovic-Savic? "Resto perplesso da certi meccanismi di mercato. Perché un giocatore di 28 anni, che ha vinto, dimostrato di essere un campione e ha ancora parecchi anni di carriera costa 50 e uno di 24 che non ha vinto nulla lo paghi 100? Detto questo è un giocatore di immensa qualità e mi piacerebbe vederlo nel centrocampo della Juventus".

Il mercato della Juve? "La vedo sempre bene: è comprovata l'abilità sul mercato sia per rinforzare la squadra nell'immediato che nelle scelte che guardano al medio periodo".

"Nel calcio non bisogna stupirsi più di niente perché è appurato che tutto è possibile. Eppure, ammetto, un po' sono stupito perché è stato un fulmine a ciel sereno". Carlo Ancelotti al Napoli è il tema della settimana, e a Tuttosport ne parla anche Gianluca Vialli : "Può funzionare. Ha tutto per farlo. Poi tutto dipende dalla chiarezza dei discorsi fra Carlo e De Laurentiis".

