Vialli: "Oliver al di sopra di ogni sospetto. E il VAR sarebbe stato inutile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista concessa ai taccuini del Corriere della Sera da Gianluca Vialli. Questo il pensiero sul VAR e sul contatto Benatia-Vazquez dell'ex attaccante della Juventus: "L'arbitro Oliver è inglese, lo conosco e dico che è al di sopra di ogni sospetto. Ed è vero, però, che il calcio in Inghilterra non abitua gli arbitri a certe pressioni. Da quel che ho visto, credo di poter dire che in quel momento Oliver avesse sull'azione una visuale diversa, forse migliore, rispetto a quella di Buffon VAR? Anche con la tecnologia sarebbe stato impossibile dare un giudizio insindacabile sull'entità del contatto tra Benatia e Lucas Vazquez. Una volta rivista l’azione decide comunque un arbitro".