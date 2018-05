Vialli sulla Champions: “Real favorito, ma in finale con qualche aiutino”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Vialli, ex attaccante di Juventus e Chelsea, ha parlato della finale di Champions League di questa sera tra Real Madrid e Liverpool. Queste le sue parole, attraverso le frequenze di Radio Deejay: “I reds non hanno fatto molto per arrivare in finale (ride, ndr). I blancos sono arrivati a Kiev battendo avversari più forti, a volte con qualche aiutino. Senza VAR in Champions, mi sembra di vedere il calcio di venti anni fa. Chi vedo favorito? Il Real, vincere quattro volte in cinque anni è improbabile ma ha un centrocampo fantascientifico rispetto a quello del Liverpool. Se gli inglesi dovessero metterla sul piano del ritmo, possono fare bene stasera. Salah deve dimostrare di essere decisivo, di essere da Pallone d'oro”.