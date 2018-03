Viareggio Cup - Al Genoa il derby ligure: battuto 3-0 lo Spezia

Fonte: Dall'inviato a La Spezia

Il Genoa si aggiudica il derby ligure con lo Spezia. La compagine di Carlo Sabatini si è imposta 3-0 al “Ferdeghini” contro gli Aquilotti del duo Ferrario-Corallo, staccando il pass per i quarti di finale della Viareggio Cup. Dopo una prima fase di studio i Grifoncini si sono portanti in vantaggio con un’incornata di Salcedo al centro dell’area di rigore sugli sviluppi di un corner che ha superato Desjardins. La risposta spezzina non tarda ad arrivare. Sugli sviluppi di un calcio da fermo, Cerchi effettua un tiro-cross insidioso che si perde a fondo campo non di molto. Al quarto d’ora Giuliani cerca la testa di Capelli in area di rigore, pallone fuori ma gioco fermo per una posizione irregolare dell’attaccante dello formazione del duo Ferrario-Corallo. Genoa pericoloso al 18’ quando Piccardo scodella un pallone verso il centro dell’area, Cerchi svirgola ma Desjardins blocca sicuro. Al 24’ Zanimacchia è protagonista di una grande accelerazione sulla destra. Il numero 10 rossoblu cerca il suggerimento per Salcedo, Milani libera senza problemi. Al 33’ occasionassima per gli Aquilotti. Punizione dal lato destro del campo di Cerchi, traiettoria insidiosa con Rollandi che con un gran colpo di reni si distende e mette in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, questa volta il portierino rossoblu non respinge benissimo salvo poi riscattarsi sul pronto tap in di Capelli. Prima del riposo Altare prova la conclusione dalla lunga distanza ma il pallone sorvola la traversa della porta difesa da Desjardins.

La ripresa si apre con un’occasionissima per il Genoa. Piccardo riceve all’altezza del vertice sinistro dell’area piccola e conclude in diagonale, Desjardins chiude molto bene lo spazio con i piedi. Al 12’ ancora i Grifoncini si rendono pericolosi: sugli sviluppi di un corner, Desjardins smanaccia non benissimo, ne approfitta Altare che calcia alto sopra la traversa. Al 19’ la squadra di Sabatini trova il raddoppio con un grandissimo tiro dalla distanza di Zanimacchia che impatta sul palo e si insacca nella porta difesa da Desjardins. Al 26’ Spezia in avanti con Scarlino che entra in area di rigore e viene fermato da Oprut, abile a coprire la parata successiva di Rollandi. Alla mezzora il Genoa trova il tris ancora con Salcedo che da pochi passi supera Desjardins sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. A cinque dalla conclusione Pisani prova la botta dalla distanza ma il sul mancino si spegne a fondo campo alla destra di Rollandi.