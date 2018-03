Viareggio Cup, brilla il talento di Dumancic dell’Albalonga

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima giornata del Viareggio Cup e nuovi giovani che si mettono in mostra. Ai numerosi addetti ai lavori presenti sugli spalti per la partita tra Livorno e la rappresentativa di serie D, non sarà sfuggita la prestazione di Luka Dumancic, possente difensore centrale mancino classe 98 in forza all’Albalonga calcio. Oltre alla solida prestazione difensiva, risulta decisivo il suo eurogol al minuto 66; sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il nazionale Croato trova l’incrocio dei pali grazie a un sinistro incrociato. Un prospetto interessante che grazie alla vetrina del Viareggio sta attirando le attenzioni di numerosi addetti ai lavori.