Viareggio Cup: i risultati della seconda giornata

Ieri si tornava in campo per giocare la seconda giornata della 70esima edizione delle Viareggio Cup. Ecco le partite in programma e tutti i risultati nel particolare:

Martedì 13 Marzo:

JUVENTUS-RIJEKA 2-2

Reti: 11' pt. Crnko (R), 24' Lepinjica (R); 21' st. Kulenovic rig. (J), 45' Kulenovic (J).

(arbitro Pascarella di Nocera Inferiore)

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15,15)

BENEVENTO-EURO NEW YORK 3-0

Reti: 25' pt. Pinto (B), 45' Notaristefano (B); 24' st. Cavaliere (B).

(arbitro A. Bianchini di Perugia)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 20,30)

BOLOGNA-FK RFS 0-4

Reti: 11' pt. Troninkovs (F); 10' st. Svans (F), 35' Regza (F), 42' Hvoinickis rig. (F).

(arbitro Zucchetti di Foligno)

Volterra (PI) / Stadio “Le Ripaie” (ore 15)

CAGLIARI-DEPORTES QUINDIO 2-0

Reti: 2' pt. Gagliano (C), 8' Doratiotto (C).

(arbitro Collu di Cagliari)

Cagliari / Stadio “Sardegna Arena” (ore 15)

MILAN-CAI 1-0

Rete: 40' pt. Kucich aut. (M).

(arbitro Perenzoni di Rovereto)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 17,15) (Sintetico)

PRO VERCELLI-U.Y.S.S. NEW YORK 2-1

Reti: 2' st. Bani (P), 29' Gerbi (P), 46' Belegu (U).

(arbitro Cattaneo di Civitavecchia)

Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15)

FIORENTINA-PAS GIANNINA 2-2

Reti: 3' pt. Longo (F), 26' Dolovac (P); 14' st. Zaharos (P), 37' Diakhate (F).

(arbitro Centi di Viterbo)

Tavarnelle Val di Pesa (FI) / Stadio “Pianigiani” (ore 17)

ASCOLI-PONTEDERA 2-1

Reti: 35' pt. Tassi (A), 39' Piccheri aut. (A); 31' st. Benericetti (P).

(arbitro Baronti di Pistoia)

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 15) (Sintetico)

GENOA-LUCCHESE 6-0

Reti: 2' pt. Tazzer (G), 26' Salcedo (G), 31' Romairone (G), 36' Micovschi (G); 16' st. Zvekanov (G), 27' Zito (G).

(arbitro Casalini di Pontedera)

Levanto (SP) / Stadio “Scaramuccia-Raso” (ore 15) (Sintetico)

SPAL-AZ ALKMAAR 2-1

Reti: 6' pt. Tompte (S); 40' st. Baas rig. (A), 41' Petrovic (S).

(arbitro Kumara di Verona)

Ferrara / Stadio “Mazza” (ore 15)