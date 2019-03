Viareggio Cup - I risultati e le partite in programma

Oggi si torna in campo per giocare la terza giornata della fase a gironi della 71esima edizione delle Viareggio Cup. Ecco le partite in programma per oggi e tutti i risultati e marcatori di ieri:

Le partite in programma:

INTER-CAGLIARI (arbitro Vingo di Pisa)

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 19.30) (Sintetico)

BRAGA-A.P.I.A. LEICHHARDT (arbitro Bergamin di Castelfranco Veneto)

Castelfranco di Sotto (PI) / Stadio “Martini” (ore 15)

EMPOLI-ASCOLI (arbitro Campagnolo di Bassano del Grappa)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 15.45) (Sintetico)

NORDSJAELLAND-UNITED YOUTH SOCCER STARS (arbitro Lovison di Padova)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15) (Sintetico)

BOLOGNA-TERNANA (arbitro C. Rinaldi di Bassano del Grappa)

Larderello (PI) / Stadio “Florentia” (ore 15)

BRUGES-VIAREGGIO (arbitro Munerati di Rovigo)

Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

TORINO-RIETI (arbitro Zamagni di Cesena)

Marina di Carrara (MS) / Stadio “Nuova Covetta” (ore 15) (Sintetico)

NORCHI DINAMOELI TBILISI-ATHLETICO PARANAENSE (arbitro Bracaccini di Macerata)

Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15)

PARMA-VENEZIA (arbitro Frascaro di Firenze)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 17.45) (Sintetico)

NANIA-EURO L.I.A.C. NEW YORK (arbitro Nana Tchato di Aprilia)

Carrara - Località Fossone (MS) / Stadio “Boni” (ore 15) (Sintetico)

I risultati della prima giornata:

SASSUOLO-FK RFS 1-0

Rete: 44' pt. Mattioli (S).

BENEVENTO-PONTEDERA 0-0

MILAN-BEREKUM CHELSEA 1-0

Rete: 2' pt. Tonin (M).

SPEZIA-CARRARESE 2-1

Reti: 10' pt. D'Eramo (S), 12' Morachioli (S), 31' Scaletti (C).

FIORENTINA-KRASNODAR 2-2

Reti: 8' pt. N. Pierozzi (F), 31' Gorgos; 15' st. Litvinov (K), 22' Tekuchev (K).

PERUGIA-WESTCHESTER UNITED 2-1

Reti: 48' pt. Dawson (W); 33' st. Cavaliere rig. (P), 37' Settimi (P).

GENOA-DUKLA PRAGA 3-2

Reti: 21' pt. Ullman (D), 40' Ventola (G); 6' st. Szabo (G), 17' Kott (D), 39' Zanoli (G).

LIVORNO-ATLANTIDA JUNIORS 2-1

Reti: 9' pt. Regoli (L), 14' Al. Canessa (L); 44' st. Bertino (A).

RAPPRESENTATIVA SERIE D-UNDER 19 CINA 1-1

Reti: 29' st. Abudurousuli (U), 43' Sall rig. (R).

SPAL-SALERNITANA 2-0

Reti: 18' st. Rizzo Pinna (Sp), 48' Minaj (Sp).