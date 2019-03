Viareggio Cup, il napoletano Illiano con lo United Youth Soccer Stars

Ci sarà anche Antonio Illiano a comporre la rosa della formazione americana dello United Youth Soccer Stars, di scena alla prossima edizione della Viareggio Cup. Di ieri il nulla osta del Rotonda, club lucano che milita in serie D e detiene le prestazioni sportive del ragazzo, il quale aveva iniziato la stagione col Budoni e raggiungerà domani il gruppo in Toscana. Illiano, esterno offensivo napoletano classe 2000 con trascorsi nelle giovanili di Lazio, Pro Vercelli e Udinese, rinforzerà quindi il gruppo del 69enne ascolano Enzo Soderini, tecnico con esperienze anche in Australia, dove ha vissuto a lungo. Lo UYSS del presidente Charlie Candela e del Dg Peter Curto, è una società di New York che svolge esclusivamente attività giovanile, con formazioni che partecipano al Cosmopolitan Junior Soccer League. Tantissimi, peraltro, gli italiani che formano la compagine dirigenziale statunitense. Alla fine è arrivata questa meritata soddisfazione per Illiano, assistito da pochi mesi dalla società Sport & Psychology. Alla Viareggio Cup parteciperà anche un'altra formazione di Brooklyn, la F.A. Euro New York. La squadra di Soderini esordirà lunedì 11 marzo (ore 15 a Quarrata) contro l'Ascoli, nel raggruppamento che vede anche Empoli e Nordsjaelland.