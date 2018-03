Viareggio Cup: il programma degli ottavi di finale

Domani si torna in campo per giocare gli ottavi di finale della 70esima edizione delle Viareggio Cup. Ecco le partite in programma:

Mercoledì 21 Marzo:

Ottavi di Finale

GRUPPO A:

INTER-PRO VERCELLI

Tavarnelle Val di Pesa (FI) / Stadio “Pianigiani” (ore 17.30)

GENOA-SPEZIA

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 17) (Sintetico)

VENEZIA-FK RFS

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 17)

MILAN-PARMA

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 15) (Sintetico)

GRUPPO B:

TORINO-RIJEKA

Margine Coperta (PT) / Stadio “Brizzi” (ore 15) (Sintetico)

JUVENTUS-RAPPRESENTATIVA SERIE D

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)

EMPOLI-FIORENTINA

Scandicci (FI) / Stadio “Turri” (ore 15)

CAGLIARI-SASSUOLO

Castelfranco di Sotto (PI) / Stadio “Martini” (ore 15)