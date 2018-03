Viareggio Cup: le partite in programma per oggi

Oggi si torna in campo per giocare la quarta giornata della 70esima edizione delle Viareggio Cup. Ecco le partite in programma:

Giovedi' 15 Marzo:

JUVENTUS-BENEVENTO (arbitro Simone di Bologna)

Forte dei Marmi (LU) / Stadio “Necchi-Balloni” (ore 15)

RIJEKA-EURO NEW YORK (arbitro Di Graci di Como)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 16,30) (Sintetico)

BOLOGNA-CAGLIARI (arbitro Giordano di Novara)

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15,30)

FK RFS-DEPORTES QUINDIO (arbitro Tesi di Lucca)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 20,30)

MILAN-PRO VERCELLI (arbitro Vingo di Pisa)

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 20,30) (Sintetico)

CAI-U.Y.S.S. NEW YORK (arbitro Lipizer di Verona)

Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 20,30) (Sintetico)

FIORENTINA-ASCOLI (arbitro Caldera di Como)

Scandicci (FI) / Stadio “Turri” (ore 15)

PAS GIANNINA-PONTEDERA (arbitro Bergamin di Castelfranco Veneto)

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 15) (Sintetico)

GENOA-AZ ALKMAAR (arbitro Maggio di Lodi)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 13,30) (Sintetico)

LUCCHESE-SPAL (arbitro Panozzo di Castelfranco Veneto)

Tavarnelle Val di Pesa (FI) / Stadio “Pianigiani” (ore 17)