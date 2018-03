Viareggio Cup: le partite in programma per oggi

Oggi si torna in campo per giocare delle partite della fase a gironi della 70esima edizione delle Viareggio Cup. Ecco le partite in programma:

Sabato 17 Marzo:

EMPOLI-LIVORNO (arbitro Di Giovanni di Caserta)

Badesse (SI) / Stadio “Nannotti” (ore 15)

VIRTUS ENTELLA-RAPPRESENTATIVA SERIE D (arbitro Carrione di Castellammare di Stabia)

Tavarnelle Val di Pesa (FI) / Stadio “Pianigiani” (ore 15)

SASSUOLO-ABUJA (arbitro Lingamoorthy di Genova)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15) (Sintetico)

BRUGES-SPEZIA (arbitro Prior di Ivrea)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 15) (Sintetico)

INTER-SALERNITANA (arbitro Nana Tchato di Aprilia)

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 15) (Sintetico)

A.P.I.A. LEICHHARDT-PARMA (arbitro Foresta di Nola)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 15)

SAMPDORIA-PISA (arbitro Sicurello di Seregno)

Levanto (SP) / Stadio “Scaramuccia-Raso” (ore 15) (Sintetico)

PARTIZAN BELGRADO-VENEZIA (arbitro Acampora di Ercolano)

Larderello (PI) / Stadio “Florentia” (ore 15)

TORINO-PAGANESE (arbitro Delrio di Reggio Emilia)

Castelfranco di Sotto (PI) / Stadio “Martini” (ore 15)

CINA UNDER 19-PERUGIA (arbitro De Girolamo di Avellino)

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)