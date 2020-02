vedi letture

Viareggio cup, martedì il sorteggio. Ci saranno anche Newell's e Botafogo

Sarà martedì prossimo alle 11 il giorno del sorteggio per la fase dei gironi eliminatori della Viareggio Cup, giunta alla sua settantaduesima edizione. L'evento si svolgerà proprio a Viareggio nella sala consiliare del Comune. Trentadue le squadre partecipanti, provenienti da ogni parte del mondo: i nomi verranno resi noti proprio in occasione del sorteggio di martedì. La competizione, a partire da quest'anno, darà spazio alle squadre under 18, tra le quali ci saranno con certezza gli argentini del Newell’s Old Boys, al rientro dopo anni di assenza, e il i brasiliani del Botafogo, al debutto nella Viareggio Cup. Il torneo, come lo scorso anno, verrà inaugurato allo stadio ‘Picco’ di La Spezia, dove sarà subito di scena il Bologna, formazione vincitrice nell’ultima stagione.