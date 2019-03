Viareggio Cup, Parma già agli ottavi. Successi pesanti per Inter e Torino

Torna al successo l'Inter, che sconfiggendo il Cagliari va al primo posto del proprio girone, con l'ultima gara della terza giornata di partite della Viareggio Cup. Risultati importanti anche per Bologna, 3-2 sulla Ternana, Brugge e Torino: i belgi distruggono il Viareggio 8-2, mentre i granata sconfiggono nettamente il Rieti per tre gol a zero. Seconda vittoria per il Parma Primavera, che passa direttamente agli ottavi di finale vincendo contro il Venezia e rendendosi irragiungibile dalle avversarie con un turno di anticipo. Di seguito i risultati della giornata odierna:

Bologna-Ternana 3-2

(13' Cori (T), 56', 62' Koutsoupias rig. (B), 66' Filipponi (T), 76' Rabbi (B))

Braga-APIA Tigers 4-0

(28' Formentini (B), 31' Formentini (B), 48' Sanca (B), 68' st. Pelegrini rig. (B))

Club Brugge-Viareggio 8-2

(23' Shala (B), 41' De Wolf (B), 45' De Ketelaere (B), 46', 64' Appiah (B), 59' Zaccagnini (V), 83' Baeten (B), 86' Baeten (B), 87' Ngonge (B), 87' Ciocia (V))

Nania-Euro New York 2-1

(21' Shnadsteyn (E), 42' Asante rig. (N), 47' Atadana (N))

Norchi Tbilisi-Athletico-Paranaense 1-4

(20' Chikovani (N), 26' Kleiton (A), 37' Kleiton (A), 45' Kleiton (A), 65' Jhefer rig. (A))

Nordsjaelland-UYSS New York 1-2

(15' Theze rig. (U), 20' Atanga (N), 45' Abioye (U))

Torino-Rieti 3-0

(11' Damascan (T), 78' Juwara (T), 89' Tortorelli aut. (T))

Empoli-Ascoli 0-0

Parma-Venezia 2-1

(8' Colley (P), 19' Buso (V), 84' Kone (P))

Inter-Cagliari 2-0

(51' Mulattieri, 88' Ntube)