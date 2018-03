Viareggio Cup - Sorpresa lettone, Juve e Fiorentina in rimonta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' la formazione lettone del Fk Rfs la grande sorpresa della seconda giornata di Viareggio Cup: addirittura quattro gol di distanza contro il Bologna, mentre Juventus e Fiorentina soffrono ma in rimonta ottengono il punto contro Rijeka e Pas Giannina. Passa di misura il Milan, contro il Caì, mentre il Cagliari non soffre contro il Deportes Quindio. Comodi successi per Benevento e Genoa, con i rossoblù che demoliscono la Lucchese con un tennistico sei a zero. Di seguito i risultati del secondo giorno di gare alla Viareggio Cup 2018:

Juventus-Rijeka 2-2

(11' Crnko (R), 24' Lepinjica (R), 66' Kulenovic Rig. (J), 90' Kulenovic (J))

Benevento-Euro New York 3-0

(25' Pinto, 45' Notaristefano, 74' Cavaliere)

Bologna-Fk Rfs 0-4

(Troninkovs (F), 55' St. Svans (F), 80' Regza (F), 87' Hvoinickis Rig. (F))

Cagliari-Deportes Quindio 2-0

(2' Gagliano (C), 8' Doratiotto (C))

Milan-Cai 1-0

(40' Kucich Aut. (M))

Pro Vercelli-U.Y.S.S. New York 2-1

(2' Bani (P), 29' Gerbi (P), 46' Belegu (U))

Fiorentina-Pas Giannina 2-2

(3' Longo (F), 26' Dolovac (P), 59' St. Zaharos (P), 82' Diakhate (F))

Ascoli-Pontedera 2-1

(35' Tassi (A), 39' Piccheri Aut. (A), 76' Benericetti (P))

Genoa-Lucchese 6-0

(2' Tazzer (G), 26' Salcedo (G), 31' Romairone (G), 36' Micovschi (G). 61' St. Zvekanov (G), 73' Zito (G))

SPAL-Az Alkmaar 2-1

(6' Tompte (S); 85' Baas Rig. (A), 86' Petrovic (S))