Viareggio Cup - Ventola manda il Genoa ai quarti: Empoli, fuori a testa alta

Fonte: Inviato a La Spezia

Alla fine fa festa il Genoa. La squadra di Carlo Sabatini supera 1-0 l’Empoli e accede ai quarti di finale della Viareggio Cup. Match molto equilibrato e condizionato dal forte vento che soffia sul “Ferdeghini” di La Spezia con i rossoblu che hanno saputo capitalizzare al meglio le occasioni capitate. Esce a testa alta il team di Lamberto Zauli che può recriminare con la sorte per un palo clamoroso colpito nel finale da Asslani.

EQUILIBRIO E POCHE OCCASIONI - La prima frazione di gara è molto equilibrata e scorre via senza molti sussulti. Il Genoa parte subito all’attacco con Karic che scodella un pallone verso il centro dell’area per la girata di Masini ma la sua conclusione si spegne sul fondo. La risposta dell’Empoli arriva con un pallone tagliato di Ricchi per Cvancara anticipato all’ultimo dalla diagonale di Zanoli. Alla mezzora ci provano gli azzurri con Milani con il destro, pallone sopra la traversa. Al 34’ accelerazione di Ricchi sulla sinistra e cross sul primo palo verso Cvancara, la difesa del Genoa si salva mettendo in calcio d’angolo. A cinque dal riposo l’occasione più nitida capita sulla testa di Bianchi su cross di Thiago Gonçalves ma Vivoli vola e alza sopra la traversa. Il gioco però era fermo per una posizione irregolare del capitano dei Grifoncini.

VENTOLA ENTRA E TIMBRA - Al quarto d’ora della ripresa affondo di Bertolini sulla corsia di destra e cross al centro verso il taglio di Ekong, anticipato da Zanoli prima della battuta a rete. Al 20’ Genoa ad un passo dal vantaggio con Karic che pesca nel corridoio Bianchi ma Vivoli si supera con un grande intervento. Sulla ribattuta Ventola trova l’opposizione di Ricchi in corner. Proprio dal tiro dalla bandierina nasce il vantaggio del Genoa con lo stesso numero 19 rossoblu che stacca più in alto di tutti e colpisce di testa. Il pallone colpisce il palo e si insacca nella porta empolese.

ASSLANI SFORTUNATO - La reazione azzurra arriva pochi istanti più tardi con un colpo di testa di Curto in seguito ad un calcio d’angolo del neo entrato Asslani salvata nei pressi della porta da Njie. Al 28’ Ricchi, dopo una sgroppata sulla sinistra mette un pallone teso all’interno dell’area di rigore che attraversa pericolosamente lo specchio della porta di Raccichini senza incrociare nessun compagno di squadra. Empoli sfortunatissimo a dieci dalla fine quando Asslani esplode il destro dalla lunga distanza. Raccichini, ingannato dal vento, controlla il pallone che si stampa sul palo alla sua destra, percorre tutta la linea di porta ed esce su fondo.

VENTOLA SFIORA LA DOPPIETTA - L’Empoli continua ad attaccare a testa bassa ma si espone inevitabilmente alle ripartenze della squadra di Sabatini. Genoa infatti pericolosissimo sull’asse Adamoli-Ventola. L’esterno mancino pennella un pallone preciso per la testa dell’attaccante che colpisce benissimo spedendo di un soffio alto sopra la traversa. "E' stata una partita combattuta - ha detto nel post partita il match-winner Ventola - abbiamo giocato bene anche se nel finale abbiamo sofferto. Voglio dedicare il gol a mio papà, essendo anche la festa del papà. Ora andiamo a vincere questi quarti di finale".

EMPOLI-GENOA 0-1

Reti: 65’ Ventola.

Empoli: Vivoli, Donati, Ricchi (88’ Folino), Matteucci (76’ Canestrelli), Cvancara (46’ Bertolini), Montaperto, Bozhanaj (46’ Ekong), Viligiardi (68’ Asslani), Curto, Milani (76’ Gianneschi), Sidibe (76’ Seriani). A disposizione: Saro, Lattanzi. Allenatore: Lamberto Zauli.

Genoa: Racchichini, Piccardo, Zanoli, Karic (87’ Gasco), Bianchi, Szabo (63’ Ventola), Cleonise (63’ Adamoli), Njie, Masini, Thiago Conçalves, Cella (77’ Da Cunha). A disposizione: Wozniak, Petrovic, Criscito, Montaldo, Ricci, Dellepiane, Besaggio, Diakhate. Allenatore: Carlo Sabatini.

Abitro: Gariglio di Pinerolo.