Viceministro Sileri: "Vaccino dovrà essere obbligatorio. Mascherine? Servirà un prezzo fisso"

vedi letture

"Il virus non l'abbiamo battuto e non lo sconfiggeremo finché non ci sarà un vaccino. Il contagio zero non sarà possibile e non può essere possibile finché il virus circola, possiamo portarlo vicino allo zero con opere di contenimento. Ecco perché la riapertura va controllata e scaglionata. Serviranno mascherine, un aumento dei tamponi e mantenere la distanza sociale. Il vaccino andrà fatto su larga scala, col vaccino lo fermeremo sicuramente". A parlare è il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, che in una intervista a 'Radio Cusano Tv Italia' ha parlato di vaccino obbligatorio contro il COVID-19 quando verrà scoperto. "Io correrei a farmelo e - ha detto - visti i danni che ha creato non ho ombra di dubbio sul fatto che dovrà essere obbligatorio".

Sileri ha poi affrontato il tema mascherine: "L'uso della mascherina sarà fondamentale, credo debba essere fornita dallo Stato e il prezzo debba essere non solo calmierato, ma direi un prezzo fisso".