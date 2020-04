Vicepresidente IFFHS: "Il coronavirus non annulla gol o assist, i dati saranno conteggiati"

Tutti i gol di Immobile o Ronaldo, ogni assist Luis Alberto o Pellegrini. O, ancora: le prodezze di Ilicic, i legni colpiti da Insigne e Mertens, le reti inviolate di Handanovic. Ogni statistica è stata salvata e ufficializzata, andrà conteggiata nella carriera dei calciatori, a prescindere da cosa accadrà al calcio, in Italia e in ogni altro paese al mondo. A confermarlo è José del Olmo, vicepresidente dell'IFFHS (la federazione internazionale di storia e statistica del calcio), in un'intervista a EFE: "Tutti i dati che si sono accumulati fino alla sospensione sono validi. Le competizioni possono essere sospese o annullate, può accadere in ogni momento, ma tutto ciò che è accaduto fino a quel momento è da considerarsi ufficiale perché è avvenuto in maniera regolamentare".