Vidal nel video dei Black Eyed Peas: la band ringrazia l'Inter per le magliette

I Black Eyed Peas si vestono di nerazzurro. Il noto gruppo californiano ha infatti ringraziato, via Twitter, l'Inter e nello specifico Arturo Vidal per le maglie regalate col numero 22 e i nomi dei tre componenti (Taboo, will.i.am e apl.de.ap), ma non solo: il video della presentazione di Vidal fu infatti realizzato sulle note di Feel the beat e con la partecipazione della stesse band, che ora assicura: "Speriamo di vederci presto a Milano".

Many thanks to @Inter and @kingarturo23!! Hope to see you soon in Milan! 🙏🙌 pic.twitter.com/SHJbihE5ZH

— Black Eyed Peas (@bep) October 22, 2020