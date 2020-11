VIDEO - Arsenal-Molde, Kolasinac da Mai dire gol: errore a porta vuota del difensore

La Gialappa's ne sarebbe stata contenta, perché l'errore di Sead Kolasinac è davvero da Mai dire gol. Nella partita contro il Molde, col risultato sull'1-'1, l'esterno bosniaco si è infatti letteralmente divorato un gol a porta vuota. Corrucciata, per usare un eufemismo, l'espressione di Arteta in panchina. Per sua fortuna, la gara è poi finita 4-1 in favore degli Spurs. Rivedi l'azione.