VIDEO - Atalanta-Liverpool 0-5, Diogo Jota superstar: le immagini del cucchiaio-gol

Serata da dimenticare per l'Atalanta in Champions League, battuta 0-5 in casa dal Liverpool di Klopp. A Bergamo non c'è stata storia contro i campioni di Inghilterra già avanti di due gol prima dell'intervallo con Diogo Jota (16', 33'). Invece della reazione, a inizio ripresa i nerazzurri di Gasperini crollano subendo altre reti in contropiede dal 47' al 54' con Salah, Mané e ancora Jota per la tripletta. Per la Dea incrocio dei pali per Zapata. Ecco il video con il cucchiaio-gol del formidabile attaccante portoghese: