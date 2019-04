VIDEO - Atalanta quarta, tifosi all'aeroporto per accogliere la squadra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande accoglienza nella notte per l'Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini, che ieri in rimonta ha vinto 2-1 a Napoli, è quarta in classifica a cinque giornate dalla fine della Serie A e adesso sogna un posto nella prossima Champions League.

La rimonta - La partita al San Paolo è stata dai due volti. Il vantaggio dei padroni di casa, che con Mertens hanno sbloccato il match al 28esimo e per un'ora hanno più volte sfiorato il raddoppio. E poi il ritorno dei nerazzurri, che dopo l'ingresso di Ilicic hanno ribaltato il match grazie alle reti di Duvan Zapata (il migliore in campo) e Pasalic.

L'accoglienza - L'Atalanta ha adesso 56 punti in classifica, come il Milan e uno in più della Roma. Un posizionamento che fa sognare i tifosi, che ieri hanno atteso la squadra all'aeroporto di Orio al Serio per omaggiarla. La squadra nerazzurra, che è atterrata a Bergamo intorno alle 23.30, giovedì sarà impegnata in Coppa Italia contro la Fiorentina. In basso il video.