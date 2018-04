VIDEO - Atalanta-Sampdoria 1-2, la sintesi della sfida

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Importante vittoria della Sampdoria a Bergamo contro l'Atalanta in chiave Europa League. Vantaggio degli ospiti nel primo tempo grazie a Gianluca Caprari, abile a sfruttare un'indecisione della difesa di Gasperini, ma Rafael Toloi nella ripresa ha riportato il risultato in parità, prima che Duvan Zapata firmasse il gol del definitivo 2-1. Grazie a questo successo i blucerchiati hanno raggiunto proprio gli orobici al settimo posto, a pari merito con la Fiorentina. Clicca sul video per la sintesi della sfida: