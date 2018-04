VIDEO - Bologna-Milan 1-2, rossoneri ok ma è polemica sul Var

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Calhanoglu e Bonaventura riportano il Milan alla vittoria dopo oltre un mese e permettono a Gattuso di non perdere di vista l'obiettivo europeo. Grandi polemiche intorno al gol annullato a Orsolini, che poteva valere il pareggio per il Bologna. I rossoblu si devono accontentare della rete di De Maio che però non cambia la sconfitta per 2-1 finale. Di seguito le immagini della sfida: