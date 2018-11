VIDEO - Chi è il migliore tra te e Mourinho? Guardiola mostra il pugno

© foto di Imago/Image Sport

"Ho una domanda personale: tu e Mourinho siete due grandi allenatori, chi è il migliore?". Questa una delle domande poste ieri in conferenza stampa a Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. Una domanda che ha prodotto una risposta piuttosto originale, visto che Guardiola stizzito in volto s'è limitato a mostrare il pugno senza proferire parola. In basso il video.