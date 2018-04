VIDEO - Crotone-Bologna 1-0, Simy regala speranze salvezza a Zenga

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol del nigeriano Simy decide la sfida tra il Crotone e il Bologna. Tre punti importantissimi in chiave salvezza per i pitagorici mentre i felsinei restano comunque al dodicesimo posto in zona tranquilla. Adesso il Crotone è a pari punti con la Spal ma a meno due da Chievo Verona e Cagliari. Questi gli highlights della sfida nel video di Tuttomercatoweb.com.