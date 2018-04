VIDEO - Crotone-Sassuolo 4-1, Trotta e Simy affondano i neroverdi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Crotone conferma di essere una delle squadre più in forma del campionato schiantando il Sassuolo con un netto 4-1 maturato grazie alle doppiette di Trotta e Simy. Per i neroverdi il gol è di Berardi, ma le motivazioni fanno la differenza in favore dei calabresi. Ecco di seguito il video con le immagini della partita dello Scida: