VIDEO - Fiorentina-Cagliari 0-1, Pavo-gol salvezza. Con rissa finale

© foto di Federico De Luca 2018

Finisce 1-0 per il Cagliari la sfida che sancisce l'addio quasi-matematico all'Europa per la Fiorentina e tre punti pesantissimi in chiave salvezza per i sardi. A decidere la gara la rete di Pavoletti, nel finale rissa tra le formazioni scatenata dal rosso di Veretout. Questi gli highlights video della partita nel video proposto da Tuttomercatoweb.com.