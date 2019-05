Fonte: video di Lorenzo Marucci

Flash Mob di circa 500 tifosi della Fiorentina questo pomeriggio in via de' Tornabuoni a Firenze, proprio davanti allo store Tod's. Un messaggio chiaro e diretto, quello della Curva Fiesole, che ha lanciato una protesta pacifica all'indirizzo dei fratelli Della Valle. Il tutto, come documentato da TMW, si è svolto nella massima sicurezza, con cori incessanti e ironici striscioni.

