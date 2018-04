VIDEO - Fiorentina-Lazio 3-4, la sintesi della gara

© foto di Federico Gaetano

Una Lazio arrembante supera la Fiorentina in rimonta e resta agganciata alla Roma a quota 64 punti, in piena zona Champions. Al Franchi finisce 4-3 per i biancocelesti, che nel primo tempo rimontano l'iniziale 2-0 viola con Luis Alberto e Caceres. Nella ripresa Veretout infila la tripletta personale prima delle reti firmate da Felipe Anderson (69') e di nuovo da Luis Alberto (73'). Sportiello espulso al 7', Murgia al 14'. Di seguito la sintesi della gara: