VIDEO - Genoa-Fiorentina 2-3, emozioni e gol. L'ex Rossi non basta

© foto di Federico De Luca

Gol, ribaltamenti di fronte ed emozioni nel 2-3 finale tra Genoa e Fiorentina. In rete anche l'ex Giuseppe Rossi, a decidere la gara due subentrati come i francesi Eysseric e Dabo per una viola che adesso sogna concretamente un posto in Europa League. Questi gli highlights della partita nel video proposto da Tuttomercatoweb.com.